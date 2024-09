Kölner Stunksitzung: Ensemble gibt Einblick in neue Show

Gelächter, ein paar Bruchstücke aus Dialognummern und ein bisschen Gejodele – Martina Klinke, Tom Simon, Biggi Wanninger, Winni Rau und weitere Stunker*innen erzählen aus dem "Probennähkästchen“ , wie sie sich gegenseitig inspirieren, brainstormen und ausprobieren. Die Kölner Schauspielerin Aisha-Lina Löbbert ist in diesem Jahr zum ersten Mal dabei.

"Es ein Ritterschlag, hier geht ein Kindheitstraum in Erfüllung" Aischa Lina Löbbert, neu im Ensemble

der Stunksitzung

War schon als Kind dabei: Aischa Lina Löbbert

Ihr Vater Sebastian, Basti Löbbert, war Mitbegründer der Stunksitzung 1984, ihrem Geburtsjahr, arbeitet aber längst wieder in seinem Fach Sozialarbeit. Schon von Kind an war also Aischa im Grunde: stunksitzungsinfiziert, spielte in der Kinderstunksitzung und einmal als Krankheitsvertretung in der "großen", hat Engagements bei PinkPunkPantheon, im N.N.-Theater und an staatlichen Bühnen. Was genau für eine Rolle sie übernehmen wird in der Stunksitzung, ist wie bei allen anderen noch unklar - "das entscheiden wir am Schluss, wenn alle Nummern stehen" . Im Ensemble sind noch einige der Gründungsmitglieder, aber es kommen immer auch wieder neue Gesichter dazu. Diese Mischung machts, so Löbbert.

"Jetzt sind das noch Ideen, in den Proben werden die besten davon zu den 16 Bühnennummern entwickelt" Winni Rau, Stunksitzung/Köbes Underground

Vorbereitung seit August

Seit Ende August bereiten die Ensemblemitglieder die neue Stunksitzung vor. Auf einer ersten Vollversammlung haben sie erste Ideen, Schwerpunkte und Songs entwickelt, natürlich zusammen mit der tragenden Musikkappelle Köbes Underground, denn: Deren Musik und Songs sind integraler Bestandteil von "Stunk“ , insgesamt 22 Schauspieler*innen und Musiker*innen stehen dafür bald 55 Mal auf der Bühne.

Köln bleibt Nummer Eins