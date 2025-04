Sie ist eine der berühmtesten Universitäten der Welt. Ohne die Harvard University mit Sitz in Cambridge im US -Bundesstaat Massachusetts gäbe es wohl vieles in unserem Alltag nicht. Backpulver wurde hier einst erfunden. Der Defibrillator. Und auch die erste Organtransplantation gelang dank Wissenschaftlern in Harvard. Doch jetzt das: Die alt-ehrwürdige Universität, die fast 400 Jahre alt ist, liegt mit US -Präsident Donald Trump im Clinch. Trump hat Harvard Fördergelder eingefroren, weil die Uni sich weigert, seine neuen Regeln zu akzeptieren. Harvard möchte unabhängig bleiben.

Trumps Regierung hatte die Universität in einem Schreiben aufgefordert, mehrere Änderungen vorzunehmen und Verpflichtungen einzugehen. In dem Schreiben wurde von der Universität verlangt, ausländische Studierende bei Verstoß gegen Verhaltensregeln den Bundesbehörden zu melden, die Meinungsvielfalt unter Studenten und Uni-Personal überprüfen zu lassen sowie die Zulassung von Studierenden und die Einstellung von Personal nach Diversitätskriterien zu beenden.

Harvard hat gegen die Trump-Regierung Klage eingereicht

Jetzt hat Harvard wegen der Kürzung von Zuschüssen in Milliardenhöhe die Trump-Regierung verklagt. Die Regierung gefährde damit die akademische Freiheit, hieß es in der am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Klageschrift.