Verwaltung von Gammel-Wohnungen reagiert auf WDR-Bericht

Eine weitere Wohnung soll geräumt werden, weil der WDR die Hausverwaltung auf die Asbestbelastung durch beschädigte Bodenplatten hingewiesen hat. Der WDR hatte vor einer Woche über die Wohnungen von zwei Familien berichtet, in denen es zahlreiche Mängel gab.

Die Mieter hatten nach eigenen Angaben bereits seit Jahren versucht, die Hausverwaltung ZBVV zur Beseitigung der Mängel zu bewegen. Darauf habe die Verwaltung aber nicht oder nur zögerlich reagiert.

Schimmelbefall in der Wohnung

Die Wand ist voll mit Schimmel

In der Wohnung von Nuriye Isik im Kölner Stadtteil Seeberg läuft bei Regen im Schlafzimmer Wasser aus der Decke. Auf den Wänden im Schlafzimmer hat sich großflächig Schimmel gebildet. Auch im Wohnzimmer schimmeln Wände. Eines der drei Kinder leidet unter Asthma.

Familie Isik hatte mehrmals versucht, den Schimmel zu beseitigen, die Tapeten entfernt und neu gestrichen. „ Der Schimmel kam aber immer wieder “, sagt Nuriye Isik. Sie hatte den Mieterverein und Rechtsanwälte eingeschaltet. „ Die Verwaltung hat das Problem aber nicht gelöst “, klagt sie.

Verwaltung bietet Ersatzwohnung an

Nach dem Bericht des WDR hat die Verwaltung ZBVV ihr jetzt eine Wohnung in einem anderen Haus in unmittelbarer Nachbarschaft angeboten. „ Wir werden die Wohnung besichtigen “, sagt Nuriye Isik. „ Von Freunden, die in dem Haus wohnen, weiß ich aber, dass es dort auch Probleme gibt. Die Heizungen funktionieren seit Wochen nicht und es gibt kein warmes Wasser ."

Betroffene Marina Gerlofsmar

In der Wohnung von Marina Gerlofsmar im Kölner Stadtteil Chorweiler gibt es auch Schimmel an den Wänden, das Waschbecken im Badezimmer ist beschädigt, die Verkleidung der Badewanne fällt auseinander. Außerdem haben sich bei mehreren Wasserschäden Bodenfliesen gelöst.

Bei Regen tropft das Wasser hier aus der verschimmelten Decke.

Auch diese Wohnung in einem Hochhaus im Zentrum von Chorweiler wird von der ZBVV verwaltet. Marina Gerlofsmar hat die Verwaltung nach eigenen Angaben in den vergangenen zehn Jahren ebenfalls wiederholt aufgefordert, die Schäden zu beheben.

Hinweise auf Asbestbefall im Bodenbelag

Nach den Berichten des WDR über die Wohnung hatte ein Zuschauer auf den asbesthaltigen Bodenbelag hingewiesen. Die Verwaltung ZBVV hat dem WDR jetzt bestätigt, dass es sich um Kunststoff-Platten handelt, die gesundheitsschädliches Asbest enthalten.

Die ZBVV erklärt dazu schriftlich: „ Bei einer potenziellen Gesundheitsgefährdung, z.B. durch sich lösende Platten, muss eine Mietermeldung erfolgen. Daraufhin erfolgt umgehend eine Beseitigung der Mängel entsprechend der gesetzlichen Vorgaben. In diesem konkreten Fall wird die Wohnung nun unverzüglich geräumt ."

Mieter haben Verwaltung schon mehrfach auf Mängel hingewiesen

Marina Gerlofsmar hatte die Verwaltung nach eigenen Angaben in der Vergangenheit wiederholt auf die zum Teil gebrochen Platten hingewiesen, die sich in einigen Bereichen großflächig vom Boden abgelöst haben. „ Es hat aber niemand etwas unternommen “, sagte sie. Dass die Familie nun die Wohnung räumen soll, hat sie jetzt vom WDR erfahren.

„ Es ist ein Unding, dass die Verwaltung immer nur auf Druck von Medien reagiert “, sagt die SPD Landtagsabgeordnete Lena Teschlade. Die gelernte Sozialarbeiterin kümmert sich bereits seit Jahren um die Mieter in Chorweiler und Seeberg. „ Jetzt wird in ein paar wenigen Wohnungen etwas gemacht. Die große Mehrheit der Mieterinnen und Mieter guckt aber weiter in die Röhre. Die Häuser sind marode. Da besteht flächendeckend dringender Handlungsbedarf .“

Mängel sollen jetzt mit Hilfe eines Sanierungsprogramms beseitigt werden