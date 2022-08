Als Kleiderhaken getarnt: Kameras filmten Frauen auf Toilette

Frauen schöpften Verdacht

Treffpunkt Brüsseler Platz

Als sie die Haken näher in Augenschein nahmen, entdeckten sie die kleinen Objektive: Die Haken waren getarnte Kameras. Die Frauen riefen die Polizei. Die Kameras hätten sich bei Bewegung in den Kabinen automatisch eingeschaltet, berichtete die Kölner Polizei am Dienstag. So seien Frauen in den Kabinen gefilmt und die Videos auf Speicherkarten festgehalten worden.

Die Filme hätten nicht per Funk abgerufen werden können, so die Ermittler. Der oder die Täter hätten die Speicherkarten also regelmäßig austauschen oder die Inhalte vor Ort speichern müssen. Wie lange die Kameras bereits in der Toilette hingen, sei derzeit noch unklar. Man hoffe auf Zeugen oder Zeuginnen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.