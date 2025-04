Deutsche Bahn kündigt Vollsperrung im Rheinland an

"Das wird die größte Sperrmaßnahme, die es im Bahnverkehr in Köln je gab." Das hat go.Rheinland-Geschäftsführer Marcel Winter am Mittwoch bei einer Pressekonferenz eingeräumt. Um das neue elektronische Stellwerk "Linker Rhein" in Betrieb nehmen zu können, muss der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Pulheim, Euskirchen und Remagen vom 02. bis 19. Mai ausgesetzt werden.

Detaillierte Informationen über Ausfälle, Umleitungen und Schienenersatzverkehr will die Deutsche Bahn zwei Wochen vor Beginn der Baumaßnahmen auf zuginfo.nrw veröffentlichen.

"Uns ist bewusst, dass wir unseren Fahrgästen mit den Bauarbeiten einiges zumuten."

Das sagt der Leiter für den Ausbau Knoten Köln bei der DB InfraGo, Jens Schäfer. Klar sei aber auch: "Die Modernisierung der Infrastruktur ist zwingend notwendig ."

Neues Stellwerk, im Hintergrund warten freie Plätze auf Bezug

Durch das elektronische Stellwerk soll der Bahnverkehr in Zukunft über eine moderne Schaltzentrale in der Kölner Innenstadt gesteuert werden. Dafür müssen Anfang Mai neue Signale montiert und neun Randstellwerke angeschlossen werden.

Das geht laut Bahn nicht während des Betriebs. Durch die Modernisierung solle es etwa weniger Signalstörungen geben, die für Verspätungen der Bahn sorgen.

In den vergangenen Jahrzehnten sei versäumt worden, in die Infrastruktur zu investieren. Durch diesen kurzzeitigen großen Eingriff erhoffen sich die Verantwortlichen, diesen Rückstand aufzuholen und den Bahnverkehr in Zukunft zuverlässiger zu machen.

Über dieses Thema berichten wir am 02.04.2025 auch im WDR Fernsehen: Lokalzeit aus Köln, sowie im Radio: WDR 2 Rheinland

