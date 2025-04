Vielen Hebammen droht nach Schiedsspruch das finanzielle Aus

Jahrelang wurde über die Hebammenvergütung verhandelt, ohne Erfolg. Anfang April entschied nun die Schiedsstelle von Krankenkassen-Spitzenverband ( GKV ) und den Hebammen-Berufsverbänden. Das Ergebnis ist eine andere Abrechnungsweise. Davon sollen die freiberuflichen Hebammen profitieren. Bei manchen klappt das wohl, bei den Dienst-Beleghebammen führt es zu einem Minus.

Hebammen in mehreren Kliniken in NRW sind betroffen

„Wir rechnen mit bis zu 30 Prozent weniger Einnahmen“ , sagt Melanie Michelius. Sie ist Dienst-Beleghebamme im St. Vincenz-Krankenhaus in Datteln. Dienst-Beleghebammen sind selbstständige Hebammen, die sich selbst organisieren und in Eigenregie in Kreißsälen arbeiten.