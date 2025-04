Kirk und Noebels treffen für Eisbären

In Gleichzahl ging es dagegen in der Anfangsphase munter hin und her, mit Abschlüssen auf beiden Seiten. Die Haie waren gut im Spiel, gerieten in der 10. Minute aber dennoch in Rückstand: Liam Kirk vollendete einen Berliner Konter mit einem Schuss vom Bullykreis aus und dem 1:0 für die Gäste. Dann wurde es kurios: Berlins Ersatztorhüter Jonas Stettmer handelte sich für beherztes Zugreifen von der Bank in eine Rangelei auf dem Eis aus eine Zeitstrafe ein, die Ty Ronning für ihn antrat und Köln das erste Powerplay bescherte.

Nachdem die Hausherren die Überzahl nicht für den Ausgleichstreffer nutzen konnten, schlugen die Eisbären erneut eiskalt zu: Marcel Noebels erhöhte in der 16. Minute auf 2:0. Zwar hatten die Haie im ersten Drittel durchaus eigene Abschlüsse, die besseren Chancen hatte aber Berlin führte nach 20 Minuten verdient mit zwei Toren.