Biber-Management: Wie Biber und Mensch zusammenleben sollen

Der Biber war in Nordrhein-Westfalen und Europa nahezu ausgerottet. Die Tiere wurden wegen ihres dichten, weichen Fells und auch ihres Fleisches wegen gejagt. Denn, obwohl sie Säugetiere sind, galten sie nach dem Fasten-Speiseplan der Kirche wegen ihrer Schwimmfüße und ihrer Lebensweise an Land und im Wasser als Fische und durften somit sogar in der Fastenzeit gegessen werden.

Erfolgreiche Wiederansiedlung

Der Biber im Kreis Viersen 2025

Seit in den 1980er Jahren in der Eifel und am Niederrhein die mittlerweile unter Naturschutz stehenden großen Nager erfolgreich wieder angesiedelt wurden, haben sie sich entlang der Flüsse weiter im Land verbreitet. Aktuell wird der Biber-Bestand in Nordrhein-Westfalen auf rund 1500 bis 2000 Tiere geschätzt.

Die Rückkehr des Bibers ist für die Natur in NRW eine sehr gute Nachricht, denn: " Wenn Biber in einer Landschaft sind und Dämme bauen, dann explodiert die Artenvielfalt und es hat auch noch andere tolle Aspekte ", sagt Biologe Lutz Dahlbeck von der Biologischen Station Düren. Und Landesumweltminister Oliver Krischer ( Grüne ) freut, dass der Biber sogar " die EU-Wasserrahmenrichtlinie, wofür wir eigentlich viel Geld einsetzen müssten, die lange dauert, an manchen Gewässern in kürzester Zeit umsetzt ." Da, wo man ihn lässt, wohlgemerkt. Denn es gibt im dicht besiedelten Nordrhein-Westfalen viele Stellen, wo sich der Biber mit seiner Bautätigkeit nicht nur Freunde macht. Interessenskonflikte entstehen.

Konflikte an vielen Stellen

Weil junge Biber sich nach einiger Zeit eigene Reviere suchen müssen, sind sie oft nicht sehr wählerisch, was den Standort ihrer Burg angeht. So schlagen sie ihre Zelte auch schon mal in einem Deich oder in Wasser-Rohrleitungen unter Bahntrassen auf. Bauen sie in Entwässerungsgräben in landwirtschaftlich genutzten Gebieten, stehen schnell Felder unter Wasser, Saaten saufen ab, Landmaschinen wie Trecker sacken im Matsch ein.

Manchmal ziehen sie auch in die Nähe bestehender Siedlungen; das durch Biber-Dämme gestaute Wasser unterspült Straßen und lässt Keller feucht werden. Zum Beispiel in Sonsbeck im Kreis Wesel, wo sich seit fünf Jahren die Geister am Biberdamm scheiden. " Die Entwicklungsgeschichte ist leider nicht so prickelnd für beide Seiten gelaufen. Der Damm wird seit 5 Jahren abgerissen ", schildert der Sonsbecker Bäcker und Naturschützer Rolf Ehlert die Lage. Er hat das Angebot des Landesamtes für Natur, Umwelt und Klima, kurz LANUK , angenommen und einen Workshop zum "Biber-Botschafter" belegt. "I ch habe gehört, dass es auch Konfliktlösungen gibt " und die wolle er sich mal anhören.

Lösungsmöglichkeiten

Im Kreis Düren hat man seit Jahren Erfahrungen mit Bibern und Strategien zur Konfliktvermeidung. Der Wasserverband Eifel/Ruhr ist ständig im Einsatz, um die Interessen des Hochwasserschutzes und des Naturschutzes, namentlich die des Bibers, übereinander zu bringen. Da werden Biber-Bauten vorsichtig aufgegraben, Rohrleitungen mit Drahtkästen gesichert, unauffällige Wasserableitungen um Dämme herum gelegt. Ein Patentrezept zur Bibersicherung gebe es nicht, sagt Jürgen Schiern vom Verband, denn der Biber sei eigenwillig und clever. " Er erfasst die Situation sehr schnell und reagiert dann immer drauf. Das ist ne Aktion-Reaktion."

Handlungskonzept soll vereinheitlichen

Das Handlungskonzept Biber-Management soll die gesammelten Erfahrungen strukturieren und den Kommunen in Nordrhein-Westfalen Empfehlungen an die Hand geben, wie sie mit Mensch-Biber-Konflikten umgehen. Dass es so lange gedauert habe, liege auch daran, dass es so viele Betroffene gebe, darunter die Deichverbände, Wasserschutzbehörden und Umweltverbände. Sie alle hätten teils sehr unterschiedliche Ansichten zum Thema Bibersicherung, sagt Umweltminister Oliver Krischer ( Grüne ). Aber jetzt sei wohl endlich weitgehende Einigung erzielt. "Wir werden diesen Leitfaden bald vorlegen."

Werbung für den Biber

Markus Heines nimmt den Heimatverein Grefrath mit auf Biber-Exkursion