Nach Eishockeyspiel in Krefeld: Bus mit Gästefans attackiert

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Bus nach der Partie am Sonntag in der nähe des Krefelder Eisstadions am Weiterfahren gehindert und mit Gegenständen beworfen. Mindestens zwei Glasscheiben seien beschädigt worden. Die Beamten mussten laut eigenen Angaben 15 Menschen mit Pfefferspray und Schlagstöcken zurückdrängen. Alle Beteiligten seien von der Polizei identifiziert worden.

Die Einsatzkräfte fertigten Anzeigen wegen Landfriedensbruchs, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung. Es gab 15 Platzverweise, es sei aber zu keinen Festnahmen gekommen.

Provokationen schon während des Spiels

Schon während der Partie, die Krefeld mit 4:3 gewann, war es in der Arena laut Polizei zwischen rivalisierenden Fans zu Provokationen gekommen. Daraufhin gab es zwei Anzeigen wegen Körperverletzungen. Eine Frau wurde leicht verletzt und zwei Besucher erhielten einen Platzverweis. Nach dem Spiel soll es in einer Gaststätte in Stadionnähe zu weiteren Auseinandersetzungen gekommen sein.

