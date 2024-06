09.06.2004: Nagelbombenanschlag in der Kölner Keupstraße

WDR Zeitzeichen. . 14:50 Min. . Verfügbar bis 10.06.2099. WDR 5.

NSU

Wie die Ermittler zwei Jahre nach dem Kölner-Anschlag Hinweise auf die Täter ignorieren,

welche Rolle die Fußball-WM 2006 während der Ermittlungen gespielt haben könnte,

wie der Verfassungsschutz bei der Aufarbeitung der Ereignisse zunehmend in schlechtes Licht gerät,

warum Anwohner von der Politik enttäuscht sind.

Meral Sahin-Özcan (Vorsitzende Interessenvertretung Keupstraße)

Kemal Gündogan (NSU-Opfer)

Eberhard Reinecke (Rechtsanwalt der Opfer des Nagelbombenanschlags)

Schlussbericht NRW-Untersuchungsausschuss 2017

ARD-Trilogie Mitten in Deutschland: NSU (Erreichbar 09.06.2024 bis 7. Juli 2024)

118 Geschäfte gibt es auf der Keupstraße, Mehrfamilienhäuser, Kindergärten, eine Moschee, Juwelierläden und zahlreiche Restaurants. Eine Straße, die lebt. Die Keupstraße ist multikulti - und genau das wird den Menschen hier im Sommer 2004 zum Verhängnis. Unmittelbar vor dem Friseursalon Özcan geht eine Nagelbombe hoch. Deponiert auf einem abgestellten Fahrrad.Genauso schlimm wie der Anschlag selbst ist für die Betroffenen, dass sie selbst zu Verdächtigen werden, die Ermittler gehen von einer Milieustraftat aus. Ein fremdenfeindliches oder terroristisches Motiv schließen sie vorschnell aus."Türkenmafia", "Drogenkrieg", heißt es in der Presse, der abschätzige Begriff der "Dönermorde" kursiert in den Boulevardmedien. Die Polizei löst eine Großfahndung gegen unbekannt aus. Neben dem nordrhein-westfälischen Landeskriminalamt wird der Verfassungsschutz eingeschaltet.Sieben Jahre lang wird der Anschlag den Betroffenen angelastet. Erst nach der Selbstenttarnung der rechtsterroristischen Gruppe Nationalsozialistischer Untergrund () im November 2011 und der Veröffentlichung von Bekennervideos durch ihr Mitglied Beate Zschäpe werden die Bewohner der Kölner Keupstraße entlastet.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Melahat SimsekRedaktion: Matti HesseTechnik: Thomas Bleul