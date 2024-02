Haustür zugenagelt: Kölner Paar an Karneval eingesperrt

Stell dir vor es ist Karneval und du kommst nicht aus deiner Wohnung: Elena Pracht wohnt in der Innenstadt in Köln über einem Modeladen und will am Sonntagmorgen eigentlich nur zur Arbeit. Doch als sie nach unten zur Haustür geht, traut sie ihren Augen nicht: Vor der Tür steht eine Holzwand, sie ist eingesperrt.

Offenbar waren am Abend vorher die Schutzwände vor dem Modeladen aufgebaut worden. So weit, so üblich vor den Karnevalsumzügen am Sonntag und Montag. Doch diesmal ist auch die Haustür verbrarrikadiert. Ob bewusst oder unbewusst: unklar.

Bild von innen: So sah die Haustür aus, als Elena Pracht am Sonntagmorgen raus wollte.

Zum Glück ist Elenas Freund da. Er stemmt sich mit aller Kraft gegen die Spanplatte, so dass die 24-Jährige sich durch einen kleinen Spalt rausquetschen und zur Arbeit gehen kann. " Ich bin Gott sei Dank sehr schlank ", sagt Elena Pracht mit einem Schmunzeln.

Die anderen Hausbewohner kommen nicht so schnell raus. Elenas Freund ruft die Feuerwehr an, deren Einsatzkräfte sich ein Lachen nicht verkneifen können. Sie zersägen die Platte, kurz danach ist die Tür wieder frei.

Wer die Spanplatte vor die Haustür gebaut hat, ist unklar. " Die Hausverwaltung war es aber nicht, das wissen wir mittlerweile ", sagt Elena Pracht.

Transparenzhinweis: Elena Pracht arbeitet als Bildmischerin für den WDR.

Quelle:

- Telefonat mit Elena Pracht

Über dieses Thema berichten wir auch in der "Aktuellen Stunde" im WDR Fernsehen am 13.02.2024.