Leverkusens Wirtz und Schick - ein Sammelsurium der Superlative

Nach diesem sportlich wie emotionalem Highlight bei Atletico Madrid unter der Woche in der Champions League, das nicht besonders gut ausging für Bayer 04 Leverkusen (1:2), geht es jetzt wieder etwas beschaulicher zu: In der Bundesliga gibt es schließlich wenige Teams, die mit der Werkself mithalten konnten und können. Nächster Gegner ist am Samstag (25.1.2024) RB Leizpig.

Ein Grund dafür, dass die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso von den letzten 52 Bundesliga-Spielen nur ein einziges verloren hat (das Hinrunden-Duell gegen Leipzig), ist das noch recht frisch entstandene Spitzen-Duo um Wirtz und Patrik Schick.