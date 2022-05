Tagebau Garzweiler: Stadt Jüchen will offene Löcher verfüllen

Für den langen Zeitraum zur Verfüllung gebe es einige Gründe, erklärt das für den Tagebau verantwortliche Unternehmen RWE. Zum Beispiel das neugebaute Stück der Autobahn A44 , wofür man mehr Abraum-Volumen gebraucht habe als geplant. Und in einem schriftlichen Statement erklärt RWE :

Tagebaue werden mit Sand und Kies verfüllt. Dieser sogenannte Abraum fällt an, wenn die Bagger die Braunkohle gewinnen. Ist weniger Braunkohle zu gewinnen, fällt auch weniger Abraum ab. RWE Power AG

Hoffnung auf mehr Tempo