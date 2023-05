Video starten, abbrechen mit Escape Josephine Baker in der Bonner Bundeskunsthalle 00:25 Min. . Verfügbar bis 17.05.2024.

Freiheit – Gleichheit – Menschlichkeit: Josephine Baker in Bonn

Stand: 17.05.2023, 17:13 Uhr

Mit einer neuen Ausstellung ehrt die Bundeskunsthalle in Bonn Josephine Baker. Die US -amerikanische Tänzerin wurde 2021 als erste Schwarze in das Pantheon in Paris aufgenommen.

Von Dietmar Dörner