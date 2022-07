Drei Mitarbeiter am Düsseldorfer Flughafen unter Islamismus-Verdacht

Ein Foto in sozialen Medien zeigt, wie drei Männer in Arbeitskluft auf einem Rollfeld stehen und ihre Zeigefinger symbolisch nach oben strecken. Die Bild-Zeitung berichtete am Freitag zuerst darüber.

Zutrittsberechtigungen entzogen

Nach Angaben des Flughafens Düsseldorf ist den betreffenden Personen bis zum Abschluss der laufenden Ermittlungen zunächst die Zutrittsberechtigung zum Sicherheitsbereich des Airports entzogen worden. Die Flughafen Düsseldorf GmbH erklärte, "dass es sich bei den durch die Ermittlungen der Bundespolizei betroffenen Personen nicht um Mitarbeiter der Flughafen Düsseldorf GmbH handelt, sondern um Beschäftigte eines am Standort Flughafen tätigen Dienstleisters" . Das betreffende Unternehmen sei nicht im Auftrag der GmbH tätig.

Ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei sagte am Freitagmorgen, man sei am Donnerstag zu den Adressen der Männer gefahren. Bei zwei von ihnen habe man eine Gefährderansprache gehalten, der dritte sei im Urlaub gewesen. "Ihn haben wir weiter im Fokus, wenn er zurück ist, werden wir auch bei ihm eine Gefährderansprache durchführen" , so der Sprecher. Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf führt keine Ermittlungen in dem Fall, wie ein Sprecher der dpa am Freitag sagte. Das Zeigen des erhobenen Zeigefingers erfülle keinen Straftatbestand.

Ausgestreckter Zeigefinger ist etabliertes Zeichen im Islam

Aufsehen erregt die Geste vor allem, weil es ein Symbol ist, das die Dschihadisten des sogenannten "Islamischen Staats" (IS) in den vergangenen Jahren immer wieder für sich vereinnahmt haben. So posierte etwa Anis Amri kurz nach dem Attentat auf dem Berliner Breitscheidtplatz mit ausgestrecktem Zeigefinger. Im klassischen Islam ist die Geste hingegen ein schon lange etabliertes Zeichen des Glaubens: Der in den Himmel zeigende Finger symbolisiert das Bekenntnis zu dem einen Gott, zu Allah.

Gefährderansprache ist eine präventive Maßnahme

Gefährderansprachen führt die Polizei durch, wenn sie Hinweise auf eine möglicherweise anstehende Straftat bekommt. Sie wird zum Beispiel bei Extremisten und Hooligans vorstellig. Damit wollen die Beamten signalisieren, dass man die jeweilige Person auf dem Schirm habe und dass sie die Gedanken, die sie möglicherweise hat, nicht in die Tat umsetzen solle. Die Gefährderansprache ist also eine präventive Maßnahme, um eine mögliche spätere Straftat zu verhindern.

Über dieses Thema berichten wir auch in der Aktuellen Stunde und der Lokalzeit aus Düsseldorf am 22.Juli.