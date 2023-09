Zehn Jahre Human Brain Project: Was sind die Ergebnisse?

Das eröffnet Wissenschaftlern in Europa und darüber hinaus ganz neue Möglichkeiten, beispielsweise in der Medizin. Forscher können jetzt die Hirnregionen abgrenzen, die bei Menschen mit Parkinson Veränderungen zeigen. Auch können durch die hochauflösenden 3D -Darstellungen Hirnoperationen präziser geplant werden.

Implantat für blinde Menschen

Das Human Brain Projekt hat aber auch in weiteren Forschungsfeldern Ergebnisse gebracht. So befasst sich ein Forscherteam mit der Frage, wie das Gehirn das Sehen verarbeitet. Ziel ist es, ein Implantat zu entwickeln, das blinden Menschen wieder zum Sehen verhelfen soll. Ein weiteres Feld ist der Strombedarf von Großrechnern. Könnten Sie so arbeiten wie das menschliche Gehirn, würde nur ein Bruchteil der jetzt benötigten Energie verbraucht. Weitere Felder sind die Alterung des Gehirns und die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz.

Bei der Konferenz in Jülich wird Bilanz gezogen. Die fällt bei den Verantwortlichen naturgemäß positiv aus. So heißt es in einer Broschüre zum Projektabschluss, es seien in den vergangenen zehn Jahren neue digitiale Forschungstechnologien mit einem hohen Nutzen für die Gesellschaft entwickelt worden, der Ansatz einer interdisziplinären Zusammenarbeit sei sehr erfolgreich gewesen.

Kritik an Kosten und Nutzen des Projekts

Aus den Reihen der Neurowissenschaftler gab es auch immer kritische Stimmen. Mehr als 600 Millionen Euro Forschungsgeld seien im Vergleich zu den erreichten Zielen nicht gerechtfertigt. Die wissenschaftliche Leiterin des Human Brain Projects ist dennoch überzeugt, dass die Arbeit der vergangenen zehn Jahre viele Fortschritte gebracht hat, zum Beispiel neue Erkenntnisse darüber, wie unser Gehirn tickt. Außerdem wurden neue Operations- oder Diagnosemethoden entwickelt.

Deshalb arbeiten die am europäischen Human Brain Projekt beteiligten Wissenschaftler auch an einem Papier, in dem die Visionen und Forschungsziele für die nächsten zehn Jahre formuliert werden. Ob und wie das Human Brain Projekt fortgesetzt wird, ist offen.