Jedes Jahr sorgt sie für ein Farbenspiel von rosa, pink oder weiß. Menschen strömen in die betroffenen Straßen und fotografieren sie. In Sozialen Medien kann man den Bildern von ihr kaum entkommen: Die Kirschblüte.

Kirschblüten in Duisburg und Dinslaken schon zu sehen

In Duisburg gibt es so einige "instagramable" Kirschblüten-Hotspots. Einer davon ist an der Zieglerstraße im Stadtteil Duissern. Hier blüht es schon ordentlich pink. Dort handelt es sich übrigens nicht um die Sakura, also die japanische Kirschblüte, sondern um die Blutpflaume. Die gehört aber, wie die Sakura und etwa 200 weitere Arten, zur selben Pflanzengattung (Prunus).

Eine der Sakura besonders ähnlich sehenden Art befinden sich an der Sommerstraße in Mittelmeiderich, inoffiziell sogar "Kirschblütenallee Meiderich" genannt. Da brauchen Kirschblüten-Freunde allerdings noch etwas Geduld. In der Regel blüht es dort erst im Mai.

In Dinslaken rieselt es bereits ganz blassrosa auf die Wiesen vor der Dinslakener Burg am Platz D’Agen. Wer die "Cherry-Blossom"-Pracht mit der Kamera festhalten will, muss aber schnell sein. Kirschblüten blühen in der Regel etwa zehn bis 14 Tage.

Japanische Zierkirsche blüht früh auf der Rüttenscheider Straße in Essen

An der Rüttenscheider Straße in Essen blühen die Kirschbäume am 25. März 2025 schon in ganzer Pracht.

Auf der Rüttenscheider Straße in Essen blüht der Abschnitt mit der rosa-blühenden Japanischen Zierkirsche schon kräftig. Die ersten zarten Blüten sind bei dieser Art meistens sogar schon im Januar zu sehen. Seit kurzem sind sie in ganzer Fülle zu bestaunen.

Wer die rosa blühenden Kirschbäume sehen will, muss sich beeilen: Einige Blütenblätter liegen schon am Boden. In ein paar Wochen gibt es auf der Rüttenscheider Straße aber noch eine zweite Chance, wenn die weißen Kirschbäume weiter südlich auf der "Rü" blühen.

Tausende Blüten-Fans in Bonn erwartet

Anders sieht es in Bonn aus. Da lässt die Kirschblüte etwa in der Altstadt noch auf sich warten. Eine erste Prognose geben die städischen Baumfachleute für Ende März ab. Sie rechnen damit, dass die Kirschblüte schon ab dem kommenden Wochenende (29. und 30. März) bewundert werden kann. In ganzer Pracht wird sie voraussichtlich aber "erst" ab dem 1. April 2025 sein.

Wenn die Kirschblüte in Bonn blüht, kann es auf den Straßen schon mal voll werden.

Für das Wochenende wird die Stadt dann Straßensperren in den entsprechenden Bereichen einrichten, weitere sind für die zwei darauffolgenden Wochenenden sowie das lange Osterwochenende geplant. Die sind während der Kirschblüte nötig, denn es werden tausende Besucher erwartet, die nach Bonn kommen, um Fotos zu machen.

Genaue Vorhersage von " Cherry Blossom " schwierig

Wann genau die Kirschbäume blühen, ist kaum vorhersagbar. Eine Rolle spielen die Temperaturen im Winter und im Frühling - je wärmer es ist, desto früher blühen die Kirschen. Meistens ist es in Bonn Mitte April soweit, das Spektakel dauert dann rund zwei Wochen. Je wärmer die Temperaturen während der Blüte sind, umso schneller ist der Zauber auch wieder vorbei.