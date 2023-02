Ungewöhnliche Anlageform: Die Hühner-Aktie

Damit kann jeder, der möchte, Anteilseigner einer Hühnerherde werden. Landwirt Ulrich Krispin setzt auf dem "Hof zur Hellen" auf eine artgerechte Haltung. Die Hühner leben in einem mobilen Hühnerstall. Das hat den Vorteil, dass die Umwelt weniger belastet wird. Die Tiere haben im Sommer immer wieder frisches Gras in dem etwa 900 Quadratmeter großen Gehege. Außerdem werden zu hohe Koteinträge an einer Stelle vermieden.

Eier als Dividende

Landwirt Ulrich Krispin bietet Eier als Dividende

Die Hühneraktionäre fördern mit der Aktie eine regionale und nachhaltige Hühnerhaltung. Denn die Haltung ist aufwendiger und teurer als eine konventionelle Haltung. Als Dividende erhalten die Hühner-Aktionäre zwölf Monate lang wöchentlich fünf frisch gelegte Bio-Eier. Diese können direkt auf dem Hof abgeholt werden oder in einer Abholstation am Arrenberg in Wuppertal.

Männliche Küken werden aufgezogen

Und noch ein Vorteil: Die Hühner sind sogenannte Zweinutzungshühner. Das bedeutet, dass sowohl die Hennen genug Eier legen, als auch die Hähnchen gemästet werden können. Die Hähnchen werden auf dem Bioland Geflügelhof Bodden in Goch am Niederrhein aufgezogen.