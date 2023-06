Wenn schlechte Noten zum Problem werden - Hochbetrieb bei 'Nummer für Kummer'

Jens Stippkugel weiß: Bei seiner Schicht am letzten Schultag in NRW wird es heute wieder vor allem um Notenstress und schlechte Zeugnisse gehen. "Eigentlich rufen Schülerinnen und Schüler schon seit ein paar Tagen an. Meistens wissen sie ja schon vorher, wenn sie schlechte Noten bekommen. " Doch am Tag der Zeugnisausgabe selbst wird das Problem für viele drängend, weiß der ehrenamtliche Berater, der sich schon mal auf seine Schicht in den Räumen des Kinderschutzbundes Remscheid vorbereitet.

"Viele Kinder haben Angst vor der Bestrafung durch die Eltern. Meist drohen ein Handyverbot, manchmal auch Schläge. " So schlimm schlagende Eltern seien, so Jens Stippkugel, das Medienverbot sei für manche Kinder viel eher "der Horror - da werden sie komplett von ihren sozialen Kontakten abgeschnitten ".

Sitzenbleiben - meist eine Riesenbelastung für Betroffene

Seit 15 Jahren dabei: Jens Stippkugel

Ein anders wichtiges Thema: Das Sitzenbleiben. " Vielleicht müssen Schüler auch die Schule wechseln, vielleicht vom Gymnasium auf die Realschule. Das bedeutet den Verlust von Freunden - und eine völlig ungewisse Zukunft nach den Ferien. " Auch wenn er in den letzten 15 Jahren schon viele solcher Gespräche geführt hat, ist ihm klar: " Was denjenigen, die anrufen, gerade auf der Seele liegt, ist für sie im Moment das Schlimmste überhaupt. "

Strikte Anonymität

Dass ein Reporter bei solch einem Gespräch mal mithört, lehnt Jens Stippkugel vehement ab. " Die Gespräche sind absolut anonym, da darf kein Dritter dabei sein. " Auch die Telefonnummer der Anrufer werde unterdrückt. " Wenn es mal ganz schlimm wird und Gefahr in Verzug droht, kann ich eine Supervisorin informieren. Die entscheidet dann, ob man die Polizei oder andere Helfer informiert. " So eine Situation hat der Ehrenamtler in seinen Schichten zum Glück noch nie erlebt.

Zuhören und Empathie zeigen