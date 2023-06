Hilfe bei schlechten Noten: Was Zeugnis-Telefone in NRW leisten können

Für Schülerinnen und Schüler in NRW läuft das Schuljahr schon meist locker aus, doch am Mittwoch wird es mit der Zeugnis-Vergabe noch mal heiß. Bei Sorgen und Nöten rund um schlechte Noten schalten die fünf NRW -Bezirksregierungen und die Kommunen auch in diesem Jahr wieder die Zeugnistelefone frei. Zusätzliche Angebote gibt es bei den jeweiligen Städten und Kommunen.

An wen richtet sich das Angebot?

Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler aller Schulformen, aber auch an Eltern.

Auf der Seite der Stadt Köln beispielsweise heißt es: " In vertraulichen Beratungsgesprächen können Schülerinnen und Schüler und Eltern über Sorgen bezüglich der aktuellen schulischen Situation oder mögliche Herausforderungen im Zusammenhang mit der Schule sprechen. Auch Schulleitungen, Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte können das Zeugnis-Telefon für ihre Fragen nutzen. "

Was wird am Zeugnis-Telefon besprochen?

Das ist sehr unterschiedlich. Jugendliche, die das Zeugnis-Telefon anrufen, wollen von den Schulpsychologen oft wissen, wie sie den Eltern das schlechte Zeugnis am besten vorzeigen sollen. Da geht es dann oft darum, erst einmal Druck abzulassen, und natürlich auch darum, den Kindern die Angst zu nehmen. Marisa Kube leitet die Schulpsychologische Beratungsstelle in Münster und sagt, dass Anrufe von Schülern dort eher die Ausnahme sind:

"Meist rufen die Eltern an. Sie wollen wissen, wie sie auf das schlechte Zeugnis ihrer Kinder reagieren sollen und fragen, was die nächsten Schritte sein können." Marisa Kube, Leiterin Schulpsychologische Beratungsstelle Münster

In den Gesprächen wollen die Psychologen dann vor allem den Blick der Betroffenen nach vorne richten, so Kube. Im Kern gehe es darum zu schauen, wie es im nächsten Schuljahr besser laufen könnte.