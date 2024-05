Neues Leben für den alten Wuppertaler Hauptbahnhof

Seit Monaten schon sind Arbeiter damit beschäftigt, das 180 Jahre alte Gebäude zu entkernen. Stahlträger müssen raus, nicht-tragende Wände werden eingerissen. Investor Markus Bürger wartet derzeit auf die Baugenehmigung, wollte die Zeit bis dahin aber nicht ungenutzt verstreichen lassen.

Investor will viel erhalten

Immer wieder faszinierend findet Bürger, was man in so einem historischen Gebäude findet: " Wenn man die drei bis vier Schichten von der Wand nimmt, entdeckt man alte Wandbilder der ehemaligen Bahnhofsgaststätte. Auch, wo die Theke einmal stand, kann man sehen. "

Unter ein paar Schichten verbergen sich alte Wandbilder der ehemaligen Bahnhofsgaststätte

Davon wird allerdings nichts mehr übrig bleiben. Was Markus Bürger aber erhalten will, sind alte Stahlträger im Obergeschoss. Die sollen sichtbar bleiben, wenn die Räume neugestaltet werden.

Erster neuer Mieter

Einen ersten wichtigen Mieter hat Markus Bürger auch schon. Der IT-Dienstleister "Bohnen IT" aus Wuppertal-Cronenberg will große Teile des Empfangsgebäudes mieten. Die bisherigen Räume sind viel zu klein, sagt Geschäftsführer Pierre Roth: " Im Mittelpunkt Wuppertals – was wird es besseres geben, wenn wir von Mobilität, von Flexibilität und Erreichbarkeit reden. Da war uns sofort klar: Am Wuppertaler Hauptbahnhof haben wir unsere Zukunft. "

Wie die Räume der Bohnen IT einmal aussehen sollen, ist auch schon klar. Sie sollen großzügig und hell werden. Bis es so weit ist, müssen aber noch zahlreiche Wände eingerissen, eine Zwischendecke abgetragen und zusätzliche Fenster in das Dach eingebaut werden. Dabei soll der Charakter des Gebäudes erhalten bleiben.

Alte Schwebebahn als Blickfang

Zwischen dem ehemaligen Bahnhof und einem Nebengebäude hat Investor Markus Bürger einen Blickfang geplant: Hier will er eine ausgemusterte Schwebebahn aufhängen, gut sichtbar für alle Bahnreisenden und Passanten. Die Bahn hatte er sich schon gesichert, bevor er den Zuschlag für den Hauptbahnhof bekommen hatte.

Das Modell zeigt das Gebäude, wie es inklusive Schwebebahn nach dem Umbau aussehen soll

Im Erdgeschoss soll unter anderem Gastronomie einziehen. Investor Bürger ist da aber noch in Verhandlungen. Corona, Inflation und Fachkräftemangel machten die Sache nicht leichter, sagt er.

Warten auf Baugenehmigung

Um wirklich weiterzukommen, braucht Markus Bürger aber die Baugenehmigung, die er vor einem Jahr beantragt hat. Für die nächsten Wochen hat die Stadt Wuppertal die Genehmigung jetzt in Aussicht gestellt.

Über dieses Thema berichten wir am 27.05.2024 auch im WDR -Fernsehen: Lokalzeit Bergisches Land, 19.30 Uhr.

