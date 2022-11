Mehr Busse fürs Oberbergische

Berufspendler und Touristen profitieren vom Buslinien-Ausbau

Der neue Fahrplan passt sich den Schichtplänen von Lindlars größtem Arbeitgeber, dem Edelstahlwerk Schmidt&Clemens, an. Berücksichtigt wird auch das benachbarte Industriegebiet Klause. Touristen profitieren ebenfalls vom Streckenausbau: Das Bergische Freilichtmuseum oder Metabolon sind bald gut mit den Öffentlichen zu erreichen.

Insgesamt richtet die OVAG elf neue Haltestellen ein. Agathaberg in Wipperfürth wird zusätzlich zum Bürgerbus-Verkehr neu an das Busnetz angeschlossen. Insgesamt schafft die OVAG zehn neue Busse an und beschäftigt 16 zusätzliche Fahrerinnen und Fahrer.

Bürgerbusse und Taxibus ergänzen das Angebot

Auf dem Land sind die Wege zwischen den Dörfern oft zu lang, die Fahrgastzahlen zu niedrig. Deshalb ergänzen die Bürgerbusvereine nach wie vor das Angebot. Dort, wo große Busse sich nicht rechnen, sind die ehrenamtlichen Fahrer mit ihren Kleinbussen im Einsatz. Manchmal setzt die OVAG auf solchen Strecken auch Taxibusse ein. Die Fahrt kostet genausoviel wie ein Busticket. Allerdings muss man vorher anrufen.