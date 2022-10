Preis ist nicht alles: Wie gut ist NRW angebunden?

Die Bilanz klingt beeindruckend: 52 Millionen verkaufte Tickets und geschätzt 1,8 Millionen Tonnen CO2-Einsparung. Das 9-Euro-Ticket war ein großer Erfolg - so groß, dass Nachfolgemodelle nicht nur diskutiert, sondern bereits umgesetzt werden. So bieten die Verkehrsverbünde in NRW aktuell Aktionen für ihre Abo-Ticket-Nutzer an: An Wochenenden im Oktober und in den gesamten Herbstferien können sie ohne zusätzliche Kosten mit Bussen und Bahnen durch ganz NRW fahren.

So sind öffentliche Verkehrsmittel in NRW aufgestellt

Aber: Der Preis ist nicht alles, was auch zählt ist die Anbindung. Laut Verband Deutscher Verkehrsunternehmen ( VDV ) konnten oder wollten etwa viele Menschen auf dem Land das 9-Euro-Ticket gar nicht verwenden.

Dr. Bastian Kogel: "Rheinachse und Ruhrgebiet gut angebunden"

Ist das Angebot wirklich so schlecht? Darauf gibt es in NRW die eindeutige Antwort: Es kommt drauf an. "Die Rheinachse und das Ruhrgebiet sind mit der wahrscheinlich höchsten Zugdichte deutschlandweit gut angebunden" , weiß Dr. Bastian Kogel vom Verkehrswissenschaftlichen Institut der RWTH Aachen.

Anders sieht’s im Gegensatz dazu im Münsterland aus, im Siegerland, Sauerland oder auch der Eifel. Dort entstehen zwar gerade auch mit Unterstützung des Landes Schnellbuslinien:

"Aber wer nicht genau an diesen Achsen lebt, ist dann doch wieder auf den Pkw angewiesen." Verkehrswissenschaftler Bastian Kogel

Dass auch die Nähe zu touristischen Zielen kein Garant ist für gute Anbindung, zeigt etwa die Haltestelle "Nideggen Schmidt Kapelle" nahe des Rursees. Der WDR-Reichweiten-Checker zeigt: zwischen 6 und 20 Uhr gibt es hier im Schnitt 0,3 Abfahrten pro Stunde - an 93 % aller Haltestellen in NRW gibt es mehr Abfahrten als in der Nähe des beliebten Rursees.

WDR-Reichweiten-Checker: So schaut’s vor Ort aus

Wir wollten es genau wissen und haben Daten zu allen knapp 47.000 Haltestellen in NRW ausgewertet. Herausgekommen ist der WDR-Reichweiten-Checker. Die interaktive Anwendung zeigt, wie viele Abfahrten mit Bus, Bahn und Co an den Haltestellen möglich sind, oder kurz: wie die einzelne Haltestelle angebunden ist und wie diese im NRW-Vergleich abschneidet. Auf einer Karte wird zudem angezeigt, wie weit man innerhalb von einer Stunde kommt - mit und ohne umsteigen. So kann jeder für seine Heimat-Haltestelle selbst auf die Suche gehen. Das Tool ist unter folgendem Link erreichbar: