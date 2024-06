Nach Schüssen in Gummersbach: Verletzter Passant kritisiert Polizei

14. November als zweiter Geburtstag

Am 14. November 2023 will der Mann in eine Bäckerei gehen, plötzlich hört er Schreie und Schüsse. In diesem Moment habe er sofort einen " stechenden, heißen, Schmerz " gespürt, erzählt er. Er schaut auf seine Hose und bemerkt einen roten Fleck, der immer größer wird.

Der Mann schafft es noch, in ein Geschäft " zu stolpern ", wo Menschen ihm helfen. Im Krankenhaus wird er zwei Stunden lang operiert. Die Hauptaufgabe für die Mediziner besteht darin, Kleidungsreste aus dem Wundkanal zu entfernen, damit keine Infektionen auftreten.

Der operierende Arzt wird später sagen, dass er selten so einen langen Schusskanal gesehen hätte, in dem weder Arterien, Knochen oder Nerven getroffen wurden. Der Verletzte, so der Arzt, solle jeweils am 14. November seinen zweiten Geburtstag feiern.