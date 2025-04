Was sagt die Polizei zu dem Vorfall?

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Niedersachsen warnt vor einer Vorverurteilung der Polizei. " Da werden inzwischen Rassismusvorwürfe laut, weil der Verstorbene eine Person of Colour gewesen ist. Und es kommt eine Stimmung auf, in der Polizisten als schießwütige Raufbolde bezeichnet werden “, sagte der GdP -Landesvorsitzende Kevin Komolka dem NDR .Als "Person of Colour" bezeichnen sich Menschen, die nicht als weiß, westlich oder deutsch wahrgenommen werden und Rassismuserfahrungen gemacht haben. " Aber: Die Ermittlungen zeigen noch kein Bild, und wir können uns von der ganzen Situation noch überhaupt kein Bild machen. “

Die Diskussion um möglichen Rassismus halte er für " viel zu früh “, sagte Komolka. " Wir müssen von einer hochdynamischen Lage ausgehen, in der es um die Frage geht, kann ein Kollege in einem Bruchteil dieser Situation unterscheiden: Handelt es sich um eine Person of Colour? Oder handelt es sich um einen jungen Deutschen? Oder um einen Zugewanderten? “ Der GdP -Chef sagte dem NDR , solange kein umfassender Bericht vorläge, seien sämtliche Mutmaßungen fehl am Platz.

Wie wird der Fall nun weiter aufgearbeitet?

Der 27-jährige Beamte wurde vorläufig suspendiert, das ist in solchen Fällen üblich. Gegen ihn läuft ein Verfahren wegen Totschlags, das von der Staatsanwaltschaft Oldenburg geführt wird. Auch das ist Standard. Die Ermittlungen übernimmt die Polizei Delmenhorst - eine benachbarte Dienststelle.

Aus Sicht des Kriminologen Tobias Singelnstein ist das eine problematische Konstellation. " Man muss gar nicht davon ausgehen, dass aktiv versucht wird, die Beschuldigten zu bevorteilen ", meint der Professor für Kriminologie und Strafrecht von der Goethe-Universität Frankfurt. " Nur wenn man selbst diese Situation oder sogar den Beschuldigten kennt, geht man mit einem anderen Verständnis an so ein Verfahren heran. Es ist dann schwierig, völlig unvoreingenommen zu sein. "

Die Ermittler werten nun Video- und Audioaufzeichnungen aus. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Beamten prüfen auch das sichergestellte Mobiltelefon des Polizisten, der geschossen hat. Außerdem werde der polizeiliche Funkverkehr aus der Nacht ausgewertet, hieß es. Aufnahmen der Bodycams der Polizisten, die bei dem Einsatz dabei waren, stehen demnach hingegen nicht zur Verfügung. Die Geräte seien nicht eingeschaltet gewesen, hieß es.

Die Staatsanwaltschaft bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zu den Geschehnissen in der Nacht auf den Ostersonntag in der Oldenburger Innenstadt machen kann, solle sich bei der Polizei Delmenhorst melden.

Gibt es Fälle von tödlichen Polizeischüssen auch in NRW?

Ja. Zuletzt hatte es ein juristisches Verfahren um die tödlichen Polizeischüsse auf den 16-jährigen Flüchtling Mouhamed Dramé in Dortmund gegeben. Der aus dem Senegal stammende Dramé war im August 2022 bei einem Polizeieinsatz in einer Jugendhilfeeinrichtung in Dortmund erschossen worden. Er hatte sich offenbar mit einem Messer das Leben nehmen wollen und hielt sich selbst in einer Ecke kauernd ein Messer an den Bauch. Die Polizei besprühte den suizidgefährdeten Jugendlichen mit Pfefferspray und setzte anschließend Taser ein, als Dramé aus der Situation flüchten wollte. Ein Beamter erschoss ihn mit einer Maschinenpistole.

Im Dezember vergangenen Jahres hatte das Dortmunder Landgericht das Urteil gegen fünf angeklagte Polizisten verkündet: Sie alle wurden freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft legte gegen einen Freispruch Revision ein – der Ausgang hiervon ist derzeit offen.