In Wuppertal gibt es ein neues Mysterium: Mitten in der Nacht läuten immer wieder Friedhofsglocken. So geschehen in der vergangenen Nacht und bereits vor einer Woche. Die Glocken läuten stundenlang - und keiner weiß warum.

Gegen 3 Uhr wurde diesmal die Polizei von Anwohnern alarmiert. Weil die Beamten vor Ort keinen Ansprechpartner hatten, holten sie einen Schlüsseldienst zur Friedhofskapelle. Erst als die Tür geöffnet wurde, konnte das Läuten der Glocken abgestellt werden.

Forschung nach Ursache geht weiter

Welche Ursache das geheimnisvolle Läuten mitten in der Nacht hat, ist völlig unklar. Der Wuppertaler Friedhofsverband will die Glocken-Anlage heute noch einmal von einem Elektriker gründlich überprüfen lassen. Möglicherweise wird die Glocke künftig komplett vom Strom und nur zu Beerdigungen in Betrieb genommen.