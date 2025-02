Wuppertal: Kirchenglocken reißen Anwohner aus dem Schlaf

Gegen ein Uhr in der Nacht ging es los: Die Kirchen am Friedhof in Wuppertal-Langerfeld fingen an zu läuten und hörten überhaupt nicht mehr auf. Nach wenigen Minuten gingen dann auch schon die ersten Beschwerden bei der Polizei ein. Anwohner meldeten sich, weil sie nicht schlafen konnten.

Kirche musste aufgebrochen werden

Die Glocken wieder abzustellen war allerdings nicht so einfach, weil von der Kirche niemand erreichbar war. Deshalb musste schließlich das Ordnungsamt ausrücken und einen Schlüsseldienst alarmieren, der die Kirchentür aufbrach. Erst nach etwa anderthalb Stunden konnten die Glocken abgestellt werden, so dass wieder die gewünschte Ruhe einkehren konnte.

Polizei vermutet technischen Defekt als Ursache

Kurz darauf läuteten auch die Glocken am Friedhof in Wuppertal-Unterbarmen und rissen dort etliche Menschen aus dem Schlaf. Die ungewöhnliche Ruhestörung dauerte dort nur etwa 15 Minuten. Die Polizei vermutet, dass in beiden Fällen ein technischer Fehler zum Dauergeläut geführt hat.