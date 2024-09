Es ist voll auf dem Areal Böhler in Düsseldorf. Seit Montagmorgen, 10 Uhr, gibt es ein neues Event in der Landeshauptstadt. Die Berliner „Rolling Pin Convention“ - auf deutsch "Nudelholz-Kongress" - ist umgezogen und zieht viele Menschen an. Bis zu 10.000 Gastroprofis könnten kommen.

Starkoch Tim Raue auf der Bühne und der Leinwand.

Unter den Gästen sind internationale Köche, Barkeeper und Sommeliers. Erfolgreiche Küchenchefs wie Tim Mälzer oder Tim Raue stehen auf der Bühne und berichten auf dem Kongress von ihrer Koch-Philosophie. Außerdem geht es um Trends wie dem pflanzenbasierten Kochen. In Düsseldorf steht schon seit dem Wochenende alles im Zeichen der Küche. Beim Event "Chefs in Town" hatten Starköche in Restaurants Spezialitäten gezaubert. Koch Björn Freitag machte Burger und Fritten für obdachlose Menschen.

Ein Rezept gegen Fachkräftemangel

Es wird neben viele bunten Gerichten und Kreationen auch Fachgespräche geben. Ein wichtiges Thema ist der Gewinn von Nachwuchs und Personal. Auf dem Düsseldorfer Gastrotreffen soll es Tipps geben, wie man Personal für sich gewinnen kann. Schließlich ist das Gastrosterben ein mindestens genauso großes Thema, wie die ständige Entwicklung neuer Kreationen.