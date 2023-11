Kölner Ford-Betriebsrat kritisiert fehlende Strategie

Stillstand in den Werkshallen

Pfiffe und Protestplakate: So stehen die Mitarbeiter am Kreisel mitten in den Ford-Werken. Sie warten schon länger darauf, dass vom Unternehmen Pläne für die künftige Fahrzeugentwicklung und -produktion vorgelegt wird. Viele der Mitarbeiter haben auch ausreichend Zeit zu der Info veranstaltung zu gehen. Denn derzeit wird in den Werkshallen nur auf Schmalspur gearbeitet.

Der Dauerbrenner Fiesta wird seit Sommer nicht mehr gebaut. Der Start für den Explorer, der ab Herbst regulär vom Band laufen sollte, wurde verschoben. Ford kündigte an, den Brandschutz an neue Bestimmungen anpassen zu wollen. Und auch das zweite elektrische Modell aus den Kölner Werkshallen wird er erst im Laufe des kommenden Jahres produziert. Was aber danach gebaut werden soll, dass ist noch völlig unklar, kritisiert der Betriebsrat. Die Fahrzeugentwicklung in Köln-Merkenich müsse jetzt die Aufträge bekommen, damit in fünf bis zehn Jahren Autos vom Band rollen, die bei den europäischen Käufern ankommen.

Einbruch der Marktanteile

Bisher allerdings plant das Unternehmen, zukünftige Modelle in den USA entwickeln zu lassen. Das könnte ein großer Fehler sein, sagt der Automobilexperte Stefan Bratzel:

In Europa hat das gesunkene Volumen ein tragisches Ausmaß! Prof. Dr. Stefan Bratzel, Center of Automotive Management, Bergisch Gladbach

Der Marktanteil ist in den vergangenen zehn Jahren um die Hälfte eingebrochen, auf zuletzt 4,6 Prozent. Eine langfristige Strategie kann auch er bisher nicht erkennen. Das einzige was derzeit Ford in Europa gut im Geschäft halte, seien die erfolgreichen Nutzfahrzeuge.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 21.11.2023 auch im Fernsehen in der WDR Lokalzeit aus Köln und im Radio auf WDR 2.