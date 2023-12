In einem Mehrfamilienhaus in Köln-Höhenberg finden Polizisten eine geschwächte Frau. Sie kommt ins Krankenhaus, stirbt Wochen später. Es ist das vorläufige Ende eines verstörenden Falles, der eine fast unglaubliche Fortsetzung hat.

Die 21-Jährige stirbt an Organversagen. Zuvor wurde sie in einer Wohngemeinschaft in Höhenberg von ihren Mitbewohner gequält, sagt die Kölner Staatsanwaltschaft. Es sei eine Gemeinschaft aus dem „Trinkermilieu“ gewesen, heißt es. Offenbar wollte man sich an der jungen Frau rächen, weil sie sich von ihrem Partner, der zur WG gehörte, getrennt hatte. Das ist nun dreieinhalb Jahre her.

„Auf verschiedenste Weise drangsaliert“

Der Ex-Partner schlägt und tritt die junge Frau, sagt die Anklage. Dann machen auch die anderen mit. Trotz schwerer Verletzungen ruft niemand einen Arzt. Die Frau muss um Essen und Toilettengänge betteln. „Neben den Gewalthandlungen hätten die Angeklagten die Geschädigte auf verschiedenste Weise drangsaliert“, so eine Formulierung der Kölner Staatsanwaltschaft.

"Die junge Frau sollte offenbar mit allen Mitteln gedemütigt werden." Aus der Anklageschrift

Die Anklage geht davon aus, dass die Tatverdächtigen nicht vorsätzlich töten wollten.

Vorwurf: „Körperverletzung mit Todesfolge“

Durch einen Polizeieinsatz soll die junge Frau gefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Offenbar hatte sich eine Freundin Sorgen gemacht, weil sie die 21-Jährige nicht mehr erreichte und deshalb die Polizei verständigt. In der Klinik starb die junge Frau laut Staatsanwaltschaft an akutem Nierenversagen. Jetzt sind zwei Frauen und zwei Männer wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt.

Frau und Mann ziehen nach Essen und begehen ähnliche Straftaten

Die vier jetzt Angeklagten kommen nach dem Tod der jungen Frau nicht in Haft. Die Beweislage sei unklar gewesen, einen dringenden Tatverdacht als Grundlage für einen Haftbefehl habe es nicht gegeben, so die Ermittlungsbehörden.

Eine Frau und ein Mann verlassen Köln daraufhin und ziehen nach Essen. Was dort passiert, hat im Dezember 2022 für eine Echo in der Berichterstattung geführt. Die beiden haben in Essen Menschen gequält und sind dafür bereits vom Essener Landgericht in zwei Verfahren zu langen Haftstrafen verurteilt worden.

