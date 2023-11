Fluglärm durch Eurofighter-Manöver in Nörvenich

Die sogenannten Vermessungsflüge dienen dazu, die Navigationsanlagen der Eurofighter auf den Flugplatz in Nörvenich zu kalibrieren. Deshalb können die Flüge auch nur dort stattfinden. In unregelmäßigen Abständen wird es bis zum 22. Dezember verstärkten Flugbetrieb mit abgewandelten Anflugverfahren geben, teilt die Bundeswehr auf ihrer Internetseite mit. In Nörvenich ist das Luftwaffengeschwader 31 "Boelcke" stationiert.

Lärmbelastung soll variiert werden

Die Vermessungsflüge werden am Fliegerhorst Nörvenich stattfinden

Weil der Flugplatz mit erhöhter Geschwindigkeit angeflogen wird, wird es an den entsprechenden Tagen für etwa eine halbe Stunde lauter als sonst. Dabei wird wetterabhängig versucht, die Anflugkorridore möglichst variabel zu halten, um die auftretenden Belastungen so gut wie möglich zu verteilen, so die Bundeswehr. Der Fluglärm wird vor allem im Bereich Kerpen-Süd und Türnich wochentags außerhalb der Mittagspause von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr und auch nachts wahrzunehmen sein.

Einer von vier deutschen Eurofighter-Standorten

Das Manöver wird von allen 30 in Nörvenich stationierten Eurofightern durchgeführt. Der Standort Nörvenich ist neben Laage (Mecklenburg-Vorpommern), Neuburg an der Donau (Bayern) und Wittmund (Niedersachsen) einer von vier Eurofighter-Standorten in Deutschland. Die Kalibrierungsflüge finden auch an den anderen Standorten statt.

