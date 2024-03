Taucher in Eschweiler vermisst - Suche geht weiter

Bereits am Sonntag hatten Hubschrauber, THW -Taucher und Rettungsboote stundenlang nach dem Mann gesucht. Weil der See so tief ist, musste die Suche aber am Nachmittag abgebrochen werden.

Jetzt sollen Einheiten eingesetzt werden, die in tiefere Bereiche des Sees tauchen können, sagte die Polizei am Montagmorgen. Der 56-Jährige aus dem Ruhrgebiet war von einem Tauchgang mit drei anderen Tauchern am Sonntag nicht zurückgekehrt.

Unsere Quellen:



Nachrichtenagentur dpa

Polizei Aachen