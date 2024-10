Weltkriegsbombe in Erkelenz: Kontrollierte Sprengung noch heute

Nach einem Bombenfund in Erkelenz muss die Innenstadt in einem Radius von 400 Metern um den Fundort evakuiert werden. Das hat die Stadt Erkelenz am Nachmittag mitgeteilt. Demnach handelt es sich um eine Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg.

Ersten Schätzungen nach müssen in den nächsten Stunden hunderte Menschen ihre Wohnungen verlassen, auch Bewohner eines Altenheimes. Auch der Erkelenzer Bahnhof liegt in dem Sperrbezirk. Derzeit werden die Betroffenen von Mitarbeitern des Ordnungsdienstes informiert. Feuerwehr und Polizei sind ebenfalls im Einsatz. Eine Notunterkunft in einer Turnhalle wird gerade eingerichtet. “Dieser Einsatz wird mehrere Stunden dauern”, erklärte der Technische Beigeordnete der Stadt Erkelenz.

Fund bei Kanalarbeiten

Zahlreiche Geschäfte und Gaststätten müssen jetzt schließen. Die Bombe wurde am Morgen bei Kanalarbeiten in einer Baugrube entdeckt. Sofort wurde der Kampfmittelräumdienst informiert. Die Experten stellten fest, dass es sich um eine Fliegerbombe handelt. Über den Bombenfund informierte am Nachmittag auch die Nina-Warnapp. “Es muss jetzt auch mit erheblich Verkehrsbehinderungen gerechnet werden”, so die Stadt. Wer Hilfe beim Verlassen seiner Wohnung benötigt, soll Kontakt mit der Stadtverwaltung oder den Nachbarn aufnehmen.

Krisenstab tagt

Zur Stunde tagt auch der Krisenstab. Die Vorbereitungen auf die Evakuierung laufen auf Hochtouren, heißt es. Die Bombe – so der Plan – soll vor Ort geborgen und entschärft werden. Und dann an einem abgelegenen Ort kontrolliert gesprengt werden.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 25.10.2024 auch im Fernsehen in der WDR Lokalzeit aus Aachen und im Radio auf WDR 2.

