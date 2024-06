Entführung in Köln: Spektakulärer Fall startet am Landgericht 

Die Staatsanwalt rekonstruiert den Fall so: An einem Abend im vergangenen Oktober betritt ein Täter unter Vorgabe eines falschen Namens die Praxis der Frau in Köln.

Nach seinem Erscheinen klingelt es erneut, der zweite Täter steht vor der Tür. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass die beiden Männer einen Plan in die Tat umsetzen, den sie vorher akribisch auf einer Liste handschriftlich zusammengefasst haben.

Frau wird in Metallkiste transportiert

Einer der Männer betäubt die Frau, die Täter sollen sie dann in eine Metallkiste gezwängt und schließlich in einem Auto in die Tatwohnung in Köln-Niehl gebracht haben.

Der Transport, vor allem der Kiste, macht Lärm. So viel Lärm, dass auch die Bewohner des Mehrfamilienhauses, in der die Täter leben, aufmerksam werden. Doch auch dadurch wird die Tat nicht verhindert.

Millionenforderung wegen falscher Behandlung?

In diesem Haus soll die Frau stundenlang festgehalten worden sein

Die Männer sollen die Frau laut Staatsanwaltschaft bedroht, sie sediert und gefesselt haben. Während der stundenlangen Entführung musste sie sich laut Vorwurf in einem Badezimmer aufhalten. Den Raum hatten die Männer zuvor offenbar mit Hilfsmitteln schalldicht isoliert. Im Kühlschrank waren Essensportionen vorbereitet.

Sie forderten laut Anklage von der Frau einen Millionenbetrag. Offenbar hatte sich einer der Täter, der zuvor Patient der Frau gewesen war, schlecht behandelt gefühlt.

Stundenlang festgehalten

Weil eine digitale Überweisung nicht funktioniert, zwingen sie die Frau, ein Papier zu unterschreiben, das die Zahlung des Geldes ermöglichen soll, so die Staasanwaltschaft. Stundenlang halten sie die Frau fest, bis diese schließlich die Wohnung verlassen und Hilfe holen kann. Wenig später erreicht ein Spezialeinsatzkommando der Polizei die Wohnung und nimmt die beiden Männer widerstandslos fest.

Das Gericht hat für dieses Verfahren 14 Verhandlungstage angesetzt.

