Engelskirchener Christkind nimmt wieder Wunschzettel an

Viele Wunschzettel sind weit gereist und darauf hat sich das Christkind eingestellt. Es antwortet inzwischen in zwölf Sprachen. Ganz neu dabei sind japanisch, niederländisch, estnisch und ukrainisch. Gerade für die ukrainischen Kinder in den sogenannten "Willkommensklassen" der Schulen hat die Post einen QR-Code auf den deutschen Antwortbrief gedruckt. Ein Scan mit dem Smartphone und der Brief aus Engelskirchen übersetzt sich wie von selbst in ukrainisch, englisch oder französisch.

Liebevolle Wunschzettel

Die Wünsche sind auch in diesem Jahr vielfältig: Von der Zuckerwattemaschine bis zum Panda-Bär ist alles dabei. Manche Briefe sind liebevoll bemalt, mit Glitzer verziert und kleinen Bastelgeschenken angereichert. Andere Wunschzettel wurden auf ein herausgetrenntes Blatt aus dem Schulheft gekritzelt. In vielen Familien hat der Brief ans Christkind Tradition.