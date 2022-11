142 Jahre dauerte die Ära der Telefonzelle. Gestartet in Berlin mit dem ersten „Fernsprechkiosk“ waren die Münztelefone jahrzehntelang ein wichtiger Ort für Millionen Menschen. „Mein Verlobter studierte in Essen, ich in Bonn “ , erinnert sich zum Beispiel Edith. Da sie kein eigenes Telefon hatte, ging sie jeden Abend in die nächste Telefonzelle, um ihren Liebsten anzurufen.

In heutigen Zeiten der Smartphones und Flatrates beim Telefonieren ist es kaum noch vorstellbar, wie teuer der Anruf aus der Telefonzelle war: „Ich habe nur von Knäckebrot und Kaffee gelebt, um jeden Abend fünf Mark fürs Telefonieren übrig zu haben“ , schmunzelt Edith. Auch Wolfgang aus Würselen ging oft in die Telefonzelle, denn „zu Hause waren keine privaten Gespräche möglich, meine Eltern haben immer mitgehört.“

Eine Zelle für viele Gelegenheiten