Tolle Stimmung, viele Besucher - Städte in NRW ziehen positive EM-Bilanz

Rheinbahn mit Rekord, Startschwierigkeiten in Gelsenkirchen

Die Düsseldorfer Rheinbahn zeigte sich ebenfalls zufrieden mit dem Verlauf der EURO 2024: Über 270.000 Fahrgäste nutzten allein an den fünf Heimspieltagen das Angebot des ÖPNV. So wurden zum Viertelfinalspiel zwischen England und der Schweiz in nur anderthalb Stunden 30.000 Menschen zur Arena befördert - ein Rekordwert.

In Gelsenkirchen gab es beimTransport zunächst noch ein paar Startschwierigkeiten. Nach dem ersten EM-Spiel zwischen Serbien und England hatten zahlreiche Fans die An- und Abreise mit langen Wartezeiten kritisiert. Diese Probleme habe man jedoch "rasch erkannt und sofort gegengesteuert ", sagte OB Welge. So hätte man noch mehr Züge, Bahnen und Busse eingesetzt. Über 100.000 Fahrgäste seien insgesamt an den Spieltagen befördert worden.

Auch beim Tourismus zog man in Düsseldorf eine positive Bilanz: Die Belegung der Hotelbranche lag in der Vorrunde zwischen 79 und 82 Prozent - ein Plus von rund elf Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch in den anderen Austragungsorten in NRW habe die Fußball-EM bei vielen Gastronomen und Hoteliers für Zufriedenheit gesorgt. Allerdings war der Efekt sehr lokal: Je weiter Restaurants, Kneipen und Hotels von den Städten entfernt lagen, desto geringer die Auswirkungen.