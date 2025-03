Als die Teams in Düsseldorf bereits in der Drittelpause waren, erhöhte Augsburgs Christian Hanke in Iserlohn. Die Panther führten nun 3:1 - mindestens zwei Treffer müssten die Roosters nun erzielen, um den Düsseldorfer Abstieg zu verhindern. Trotz des 3:0-Zwischenstandes rückte der Abstieg für die DEG immer näher.

Alle Blicke im Schlussdrittel auf Iserlohn

Im Schlussdrittel plätscherte die Partie zunächst so vor sich hin. Wichtiger war die Partie der Augsburger. Sieben Minuten waren in Düsseldorf bereits gespielt, als es in Iserlohn in das Schlussdrittel ging. Und zur zwei Minuten später bekam die Hoffnung der DEG-Fans neue Nahrung: Michael Dal Colle traf früh zum 2:3-Anschluss der Roosters.

Die Grizzlys schienen sich mit der Niederlage abgefunden zu haben und wegen der hohen Frankfurter Führung in Nürnberg auch mit dem Verlust des Pre-Playoff-Platzes. Die DEG spielte mit dem 3:0 im Rücken nun souveräner und kompromissloser und überstand auch fünf Minuten vor dem Ende zwei Minuten in Unterzahl.

Die Spieler der DEG verfolgen mit bangen Blicken die Schlussphase des Spiels in Iserlohn auf dem Videowürfel.

Schlussphase aus Iserlohn auf dem Videowürfel

Dann war die Partie vorbei und die Blicke richteten sich auf die Handys und den Videowürfel der Halle, wo die letzten Minuten der Partie in Iserlohn übertragen wurden. "Iserlohn, Iserlohn" hallte es durch die Arena. Augsburg geriet mehr und mehr in Bedrängnis, die Sauerländer drückten auf den Ausgleich, der für die DEG alles bedeutet hätte.

Doch der große Jubel blieb aus, Augsburg siegte in Iserlohn und feierte damit den Klassenerhalt. Da auch Wolfsburg sein Ziel verfehlte, gingen in Düsseldorf am Ende zwei Verlierer vom Eis.

