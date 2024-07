Fußball-EM: NRW-Gastro-Branche profitierte vor allem in den Austragungs-Städten

Die meisten Spiele dieser Fußball- EM fanden in NRW statt - nämlich 20 von insgesamt 51 Partien. Das heißt, neben offiziellen Fanzonen und Public-Viewing-Bereichen konnte man die Spiele auch an vielen anderen Orten in Nordrhein-Westfalen gemeinsam sehen. Viele Fans pilgerten in die Austragungsstädte nach Düsseldorf, Köln, Dortmund und Gelsenkirchen - und zogen dort oft lange vor dem Anpfiff bereits in Kneipen und Biergärten. Das hat dem Gastgewerbe zusätzlich Geld in die Kassen gespült.

Gastronomen und Hoteliers zufrieden

Fans sitzen jubelnd vor einer Kneipe

Gastronomie und Hotellerie in Deutschland beklagen gerade eigentlich massive Umsatzeinbußen und Gewinn-Rückgänge. Doch vor allem Gastronomen und Hoteliers aus den EM-Spielorten schauen jetzt zufrieden auf die vergangenen vier Wochen. Das ergab eine aktuelle Umfrage des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga in NRW, an der sich rund 640 Gastronomen und Hoteliers zwischen Rhein und Weser kurz vor Ende des Turniers beteiligten.

Blickt man auf die Ergebnisse der Umfrage, lassen sich Unterschiede zwischen den einzelnen Betriebstypen feststellen: In der Hotellerie profitierten nach eigenen Angaben 63,4 Prozent, in der Gastronomie, die vor allem auf Getränkeverkauf setzt, waren es 57,3 Prozent, in Restaurants, wo vor allem Speisen verkauft werden, noch 20 Prozent.