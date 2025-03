Torhüter Haukeland übt scharfe Kritik an DEG-Gesellschaftern

Todesfälle spielten eine Rolle in der Mannschaft

Was Spieler und Mannschaft zusätzlich belastete und zur sportlichen Misere beitrug, war der Tod von Nationalspieler Tobias Eder sowie weitere Todesfälle im Umfeld des Teams. Zu Beginn des Jahres waren binnen weniger Tage neben dem langjährigen DEG-Profi Eder auch die Schwester von Abwehrspieler Paul Postma und der Bruder von Verteidiger Alec McCrea gestorben. "Ich habe noch nie in einer Mannschaft gespielt, in deren Umfeld drei Menschen gestorben sind" , sagte Haukeland.