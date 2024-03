Der Blick zurück bis zum Urknall: das Einsteinteleskop

Doch Achim Stahl, Physiker an der RWTH -Aachen, ist sich sicher: mit dem riesigen Know-How von all den Wissenschaftlern, die am Einsteinteleskop mitarbeiten, bekommt man das auch noch in den Griff. " So kann man dann direkt noch die Windkraftanlagen verbessern, widerstandsfähiger machen. "

Bundesforschungsministerium muss noch entscheiden