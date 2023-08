Verwaltungsgericht Düsseldorf: Wer bekommt Auskunft zu Tasereinsätzen?

Der Kläger will wissen, wie die Polizei angewiesen ist, die Taser zu nutzen - also die Dienstanweisung zum Einsatz der Distanzelelektroimpulsgeräte bei der Polizei NRW . Das hat das Land abgelehnt. Die Herausgabe würde zu viel über die Einsatztaktik verraten und könnte die öffentliche Sicherheit gefährden.

Taser werden zwei Jahren getestet

Diese Auskunft hatte der Kläger im April 2021 beim Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste in Duisburg beantragt, so das Verwaltungsgericht. Danach hat er Klage eingereicht - im August 2021. Seit zwei Jahren testet die Polizei NRW die Taser - sie gehören inzwischen in den fünf größten NRW-Polizeibehörden zur Grundausstattung, so das Innenministerium.

Schüsse nach Taser-Einsätzen in Duisburg und Dortmund

Innenminister Reul hat die Teaser eingeführt

Im Oktober hatte NRW-Innenminister Herbert Reul erklärt, dass Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen und Köln mit insgesamt 620 Geräten ausgestattet werden. Vor einer Woche war in Duisburg ein psychisch-kranker 56-jähriger Mann nach dem Einsatz eines Tasers von der Polizei erschossen worden. Im August 2022 war es in Dortmund ein 16-Jähriger.

Wie später herauskam, fielen in diesem Fall die Schüsse nicht mal eine Sekunde nach dem Abfeuern des Tasers. Beide Opfer waren mit einem Messer bewaffnet. Was hinter der Klage des Mannes aus Baden-Württemberg steckt oder welches Ziel er verfolgt, ist völlig unklar. Fest steht nur, dass sie nichts mit den aktuellen Taser-Fällen in NRW zu tun haben kann.