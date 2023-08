Reul zu Bodycam bei Polizisten: "Luft nach oben!"

Ein Jahr ist es her, dass ein Polizeieinsatz in Dortmund aus dem Ruder lief. Ein junger Senegalese drohte damals damit, sich umzubringen. Er hat ein Messer in der Hand und löste damit einen Großeinsatz der Polizei aus. Zwölf Beamte rücken an, einer erschießt den jungen Mann später mit seiner Maschinenpistole. Noch immer ist völlig unklar, wie genau der Einsatz ablief.

Mehrere Bodycams in einem Einsatz - alles ausgeschaltet

Dabei hatten die Polizisten eine Bodycam an der Uniform. Es könnte Bilder vom Ablauf des Einsatzes aus mehreren Perspektiven geben. Doch alle Kameras waren ausgeschaltet.

Seit Ende April 2023 gibt es als Konsequenz aus den tödlichen Polizei-Schüssen in NRW eine Pflicht, Bodycams zu tragen. Aber: Eine Einschaltpflicht gibt es aus rechtlichen Gründen nicht.