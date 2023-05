Düsseldorf schlägt neue Oper am alten Standort vor

" Der Standort an der Heinrich-Heine-Allee ist der ideale Abschluss der Königsallee ", sagte Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller ( CDU ) am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Das sei auch das Ergebnis eines Ideenwettbewerbs. Die Stadtspitze legt sich für das Mammutprojekt also jetzt fest.

Aus ihrer Sicht sollte das alte und marode Opernhaus am Hofgarten abgerissen und dort neu gebaut werden. Zuletzt war als alternatives Grundstück noch der frühere Kaufhof-Standort am Düsseldorfer Wehrhahn im Rennen gewesen. Der wäre damit raus.

Rat muss über Standort entscheiden

Endgültig entscheiden muss über den Standort aber noch der Düsseldorfer Stadtrat, und zwar am 15. Juni. Gleichzeitig soll dort beschlossen werden, dass für den Neubau ein Architektenwettbewerb gestartet wird.

Außerdem steht eine Machbarkeitsstudie auf der Tagesordnung, um auszuloten, wo die Opernaufführungen während der Bauzeit stattfinden könnten.

Einer der Ideen-Entwürfe von HHA ingenhoven associates, Düsseldorf mit West 8, Rotterdam

Denkbar wäre laut Stadt zum Beispiel ein Interimsgebäude in Leichtbauweise. Das könnte man nach der Nutzung wieder verkaufen. Außerdem soll der Rat schon einmal neun Millionen Euro Planungskosten freigeben.

Düsseldorfer Grünen wollen Mitglieder befragen

Allerdings waren aus der Politik zuletzt auch kritische Stimmen gekommen, unter anderem wegen der zu erwartenden hohen Kosten. In der SPD wird zumindest noch diskutiert, und die Düsseldorfer Grünen wollen zu der Opernfrage sogar am 23. Mai noch ihre Mitglieder befragen.

Weiterer Entwurf von Henning Larsen Architects, München mit Meyer Architekten, Düsseldorf

Sie bilden mit der den Oberbürgermeister stellenden CDU eine Ratskooperation in der Landeshauptstadt. Allerdings könnte bei der anstehenden Entscheidung auch ohne die grüne Fraktion eine Mehrheit zustande kommen.

Baukosten und Zinsen gestiegen

Sollte der Rat grünes Licht geben, wäre der Weg bis zu einer neuen Düsseldorfer Oper dennoch noch ein weiter. 2025 soll den Plänen nach klar sein, wer den Architektenwettbewerb gewonnen hat. Danach würden die Ausschreibungen für Baufirmen starten.

Konkrete Kosten würden erst im Laufe dieses Prozesses klar werden und müssten dann auch politisch beschlossen werden. Eine frühere Schätzung ging von 700 Millionen Euro aus, die Zahl kann sich aber nach Abschluss der Planungen noch ändern. Neben den Handwerkerkosten sind mittlerweile auch die Zinsen deutlich gestiegen.

Eröffnet neue Oper 2032?

Düsseldorfs Oberbürgermeister Keller räumt ein, dass endgültige Klarheit über die Kosten erst dann herrscht, wenn die Oper fertig gebaut ist und sagt: " Ich habe großes Verständnis dafür, dass man sich diese Entscheidung nicht leicht macht. "

Aus Sicht des CDU -Mannes ist das Mammutprojekt aber wichtig für die Strahlkraft der Landeshauptstadt. Außerdem würde die Finanzierung über viele Jahre verteilt werden. Wegen der neuen Oper würden keine Kita und keine Schule weniger gebaut werden, so Keller.

Sollte der Rat im Juni zustimmen und die weiteren Schritte auch nach Plan verlaufen, könnte das neue Düsseldorfer Opernhaus nach Einschätzung der Stadt Ende 2032 eröffnet werden.

