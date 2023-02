Wie das neue Opernhaus in Düsseldorf aussehen könnte

In der engeren Wahl: der bisherige Standort an der "Heinrich-Heine-Allee" oder der Standort eines ehemaligen Kaufhauses "Am Wehrhahn". Wo soll das neue Opernhaus in Düsseldorf hin?

20 internationale Expertenteams haben jeweils einen Entwurf zu jedem der beiden Standorte angefertigt. So wollte die Stadt vor allem herausfinden, was in Bezug auf städtebauliche Aspekte wie die mögliche Höhe und Breite der Gebäude möglich ist. Aber auch zum Beispiel die Verkehrs-Potenziale beider Standorte vergleichen können.

Die sieben Finalisten berücksichtigen nach Ansicht einer Jury die örtlichen Gegebenheiten am besten, fügen sich zum Beispiel in die Parkanlagen am Hofgarten gut ein oder passen architektonisch zum Umfeld. So greift einer der Entwürfe zum Beispiel die geschwungene Form des benachbarten Schauspielhauses auf.