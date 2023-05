Unterwegs mit einer Müllsammlerin: "So eine Schweinerei!"

Doppelt so hohe Entsorgungskosten in Grevenbroich

Die Städte müssen auch immer mehr Geld dafür ausgeben, um den in die Natur geworfenen Abfall ordnungsgemäß zu entsorgen. In Grevenbroich haben sich die Entsorgungskosten für wilden Müll seit 2020 verdoppelt - auf jetzt etwa 300.000 Euro im Jahr.

Die Stadt Köln rechnet in diesem Jahr damit, 13 Millionen Euro für die Beseitigung wilder Müllkippen zahlen zu müssen. Im Jahr 2020 waren es 10,6 Millionen Euro.

Die Kostensteigerungen liegen aber auch an der Inflation. Außerdem melden diejenigen, die eine saubere Umwelt haben wollen, illegalen Müll immer öfter, so die Stadt Düsseldorf.

"Das ist sicher nicht beim Picknick liegen geblieben" Melanie Neuhaus, Vorsitzende BUND Düsseldorf, über die illegale Müllhalde

Auch Neuhaus meldet die illegale Müllkippe der Stadt Düsseldorf. Sie ist eigentlich Architektin, heute nur in der Mittagspause auf Abfallsuche. Das, was sie hier findet, ist zu viel, um es auf dem Fahrrad zu transportieren.

Über die "Düsseldorf bleibt sauber"-App meldet Melanie Neuhaus die illegale Müllhalde

Direkt neben dem Farbeimer liegt noch ein dreckiger Plastikblumenkasten, an dessen Seitenwänden große Teile abgebrochen sind. Neuhaus schmeißt das etwa einen Meter lange Plastikteil neben den Farbeimer: "So eine Schweinerei!" Sie steht in einer kleinen illegalen Müllhalde, der Großteil des Abfalls sei "sicher nicht beim Picknick liegen geblieben."

Müll wohl von Anwohnern

Hier habe jemand ganz gezielt seinen Abfall in die Natur geworfen, mutmaßt Neuhaus. Der Müll liegt etwa 25 Meter neben der Düssel, unter Bäumen neben einem Rad- und Fußweg im Stadtteil Düsseltal. Die Mülkippe hätten wahrscheinlich Anwohner produziert, die ihren Müll loswerden wollten, ohne vorher ins Auto zu steigen, so Neuhaus.

Mehr Hinweise – mehr Menschen ertappt

Neuhaus schaut eigentlich immer nach illegalen Müllkippen, zum Beispiel beim Wandern: "Wenn ich was sehe, stopfe ich es in eine Plastiktüte und nehme es mit." Alleine oder in kleineren Gruppen mit anderen Ehrenamtlern vom BUND geht sie ungefähr einmal pro Woche Müll sammeln.

Auch die Städte versuchen, das Problem in den Griff zu bekommen. Zum Beispiel das Entsorgungsunternehmen in Köln hat zwei Detektive, die versuchen, herauszufinden, wer den Müll in die Natur geworfen hat. Die Stadt Düsseldorf hat hierbei auch eine positive Nachricht: Durch die vermehrten Hinweise könnten auch mehr Menschen für die Ordnungswidrigkeit zur Kasse gebeten werden.