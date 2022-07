So bereiten sich die Städte im Rheinland auf Hitzewellen vor

Die Stadt Krefeld will in den nächsten Monaten drei Trinkwasserspender in der Innenstadt aufgestellen. Das hat der Stadtrat Ende Juni entschieden. Weitere Wasserspender solche folgen.

Düsseldorf setzt auf Wasservernebler

In Düsseldorf wird jetzt sogar Hitzebekämpfung mit Spaß verbunden. Denn die Stadt hat eine Wasserverneblungsanlage gekauft, die bei großen Veranstaltungen wie Kids in Action und dem Olympic Adventure Camp in den Sommerferien sowohl zur Abkühlung als auch zur Unterhaltung da sein soll.

Außerdem will die Stadt mehr Bäume pflanzen und zum Beispiel Fassaden- und Dachbegrünung fördern, die zur Abkühlung der Luft beitragen. Schulhöfe sollen entsiegelt werden. Auch 14 neue Trinkwasserbrunnen sind geplant. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt bereits drei neue gebaut.

Wenig kurzfristige Maßnahmen