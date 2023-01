Milliardenprojekt "Calatrava-Boulevard": Neuer Glanz für die Düsseldorfer Kö

"Neuer Glanz" für die Kö

Oberbürgermeister Stephan Keller unterstützt das Projekt: " Ich freue mich sehr, dass die Centrum-Gruppe die von der Kö abgewandten Grundstücke umfänglich neu und architektonisch herausragend entwickelt und dem weltbekannten Prachtboulevard so zu neuem und zusätzlichen Glanz verhilft. "

Die Düsseldorfer Centrum-Gruppe investiert über eine Milliarde Euro in das Projekt. Erste Teile des Boulevards sind schon seit 2022 mit der Eröffnung der Luxus-Stores Moncler und Fendi eröffnet worden. Die komplette Fertigstellung soll bis 2028 dauern.

Boulevard nach seinem Architekten benannt

Der Boulevard ist nach dem in Zürich lebenden Architekten Santiago Calatrava benannt. " Wir sind sehr froh und stolz, an einem solch wichtigen Projekt beteiligt zu sein ", meint Calatrava. Er hat den Boulevard in Düsseldorf in Zusammenarbeit mit Uwe Reppegather designet, welcher auch den Kö-Bogen II umgesetzt hatte.

Calatrava hat als Architekt internatinal bereits verschiedene bekannte Gebäude entworfen, beispielsweise das Museum of Tomorrow in Rio de Janeiro, The Tower at Dubai Creek Harbour und die St. Nicholas Kirche in New York.

