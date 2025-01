Prinz, Bauer und Jungfrau betreten das Parlament in Brüssel genau um 11.11 Uhr. Der Kölner Karneval will in der europäischen Metropole für Toleranz und Vielfalt werben und damit tritt das Dreigestirn im einzigen multinationalen Parlament der Welt offene Türen ein.

Selfie mit dem Dreigestirn in Brüssel

Die Flure im EU -Parlament sind am Montag etwas leerer als sonst. Viele, die hier arbeiten, reisen heute erst an, erklärt Axel Voss. Der EU -Parlamentarier vertritt bereits in der vierten Legislaturperiode das Rheinland in Brüssel. Aber fast jeder, der der jecken Delegation aus Köln begegnet, macht mindestens Fotos oder fragt nach einem Selfie. Ehrensache für das Kölner Dreigestirn von der "StattGarde Colonia Ahoj".

Momo Welsch aus Innsbruck arbeitet für einen Abgeordneten aus Österreich und ist begeistert von Prinz, Bauer und Jungfrau. So etwas gebe es bei ihr zu Hause nicht. Aber andere Figuren, die auch fast alle von Männern dargestellt würden, sagt die Tirolerin.