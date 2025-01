Zwei Obdachlose haben das kalte Wochenende im Ruhrgebiet nicht überlebt. Vermutlich sind sie erfroren. Die Polizei sagt, in keinem der Fälle sei Fremdverschulden festgestellt worden. Am Sonntagvormittag hatten Passanten einen leblosen Mann im Eingangsbereich der Reinoldikirche in der Dortmunder Innenstadt bemerkt und die Polizei gerufen. Dem Mann konnte nicht mehr geholfen werden, er war bereits tot.

Spaziergänger finden auch Obdachlosen in Lünen

Ähnlich wenige Stunden später in Lünen. Am Sonntagmittag hatten Spaziergänger eine Leiche nahe der Brunnenstraße in einem Bachlauf entdeckt. Laut Polizei handelt es sich hier ebenfalls um einen Obdachlosen. In der Nähe wurde sein Schlafsack gefunden.

Der gestorbene Obdachlose in Dortmund war nach WDR -Recherchen etwa 50 Jahre alt, Alkoholiker und auf Krücken angewiesen. Er soll erst seit etwa vier Monaten auf der Straße gelebt haben.

170 Schlafplätze für Obdachlose in Dortmund

Die 70 Schlafplätze in der Männerübernachtungsstelle in Dortmund in der Innenstadt waren am Wochenende zwar voll belegt. Es gibt aber noch ein Ausweichquartier in Nähe des Zoos mit 300 Plätzen für Flüchtlinge und Obdachlose.

Diese Stelle liegt allerdings etwa 45 Minuten Fußmarsch von der Innenstadt entfernt.